Diyarbakır Çınar’da Göletteki Balık Ölümleri İçin İnceleme Başlatıldı

Çınar ilçesi Çınarköy Mahallesi’ndeki hayvan sulama göletinde yaşanan balık ölümleri üzerine jandarma ve tarım müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Numuneler, Elazığ ve Diyarbakır’daki laboratuvarlara gönderildi.

Diyarbakır Çınar’da Göletteki Balık Ölümleri İçin İnceleme Başlatıldı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Çınarköy Mahallesi’nde bulunan hayvan sulama göletinde meydana gelen balık ölümleri, mahalle sakinlerinin yetkililere ihbarıyla gün yüzüne çıktı. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, gölette detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Ekipler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek amacıyla göletten balık ve su numuneleri aldı. Balık numuneleri Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü’ne, su numunesi ise Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne analiz için gönderildi. Yetkililer, laboratuvar sonuçlarının balık ölümlerinin sebebini ortaya çıkaracağını belirtti.

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Kaynak: İHA

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