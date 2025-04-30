Hakkâri Derecik’te Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Derecik ilçesi Samanlı köyü mevkiinde M.T.’nin kullandığı kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Derecik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Hakkâri Derecik’te Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 4 Yaralı

Hakkâri’nin Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, M.T. yönetimindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrası olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Derecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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