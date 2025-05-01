Adıyaman'da Bıçaklı Kavga, 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga, 3 Kişi Yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde arkadaşlar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yaşanan olayda, şakalaşarak vakit geçiren üç kişi arasında bilinmeyen bir nedenle gerginlik çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı.

Kavgada M.Ç., Ç.K. ve Z.G. çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Besni Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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