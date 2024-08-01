Mardin'de Hareketli Anlar: İki Grup Arasındaki Kavga Acilde Bitti

Mardin'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralanırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Mardin'de Hareketli Anlar: İki Grup Arasındaki Kavga Acilde Bitti

Mardin’in Nusaybin ilçesi Mor Yakup Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada, T.K., H.N., N.O., H.N. vücutlarına aldıkları kesici alet ve sert cisim darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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