Denizli'de Panik Dolu Anlar: 5 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu

Denizli'de 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın en üst katında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, olayda yaralanan ya da ölen olmadı.

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Denizli'de Panik Dolu Anlar: 5 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde bulunan bir binada yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre binanın 5’inci katında elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı. Odadan dumanların yükseldiğini gören ev sahipleri panikle dışarıya çıktı. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, apartmanda maddi hasar oluştu.

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