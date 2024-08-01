İstanbul'da Ortalık Savaş Alanına Döndü: Trafikte Tekmeli Yumruklu Sopalı Kavga

İstanbul Avcılar'da yaşanan trafik kavgasında ortalık karıştı. Kısa sürede büyüyen tekmeli yumruklu kavgada şişe ve sopalar da kullanıldı.

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İstanbul'da Ortalık Savaş Alanına Döndü: Trafikte Tekmeli Yumruklu Sopalı Kavga

Avcılar'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde iddiaya göre, trafikte seyir halindeki iki araç hafif şekilde çarpıştı. Araçların çizilmesi üzerine sürücüler arasında tartışma çıktı.

ŞİŞE VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

İki sürücü ve yanındaki yolcular Fatih Sokak kavşağında araçlarını park ederek kavga etmeye başladı. Şişe ve sopaların da kullanıldığı kavgayı çevredekiler ayıramaya çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra sürücülerden biri yanındakilerle aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kavga anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA

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