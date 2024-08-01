Malatya'da Koyun Yüklü Tır Devrildi: Onlarca Hayvan Öldü, 3 Kişi Yaralandı
Malatya'da koyun yüklü tırın devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada onlarca hayvan ölürken, 3 kişi yaralandı.
Malatya istikametinden Adıyaman'a gitmekte olan küçükbaş hayvan yüklü S. G. idaresindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan kazada onlarca koyun etrafa savrularak ölürken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.A., H.I. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA