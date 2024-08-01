Malatya'da Koyun Yüklü Tır Devrildi: Onlarca Hayvan Öldü, 3 Kişi Yaralandı

Malatya istikametinden Adıyaman'a gitmekte olan küçükbaş hayvan yüklü S. G. idaresindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan kazada onlarca koyun etrafa savrularak ölürken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.A., H.I. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA