Mardin’de Camide Namaz Kılan Kişiye Bıçaklı Saldırı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sabah namazı kılan S.Ö., camide bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan ağır yaralanan S.Ö. hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde Yeni Mahalle’deki Yeni Camisi’nde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, namaz kılmakta olan S.Ö., kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Boyun bölgesinden ağır yaralanan S.Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, S.Ö.’nün sağlık durumuna ilişkin hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: İHA