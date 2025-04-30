Mardin’de Camide Namaz Kılan Kişiye Bıçaklı Saldırı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde Yeni Mahalle’deki Yeni Camisi’nde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, namaz kılmakta olan S.Ö., kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Boyun bölgesinden ağır yaralanan S.Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, S.Ö.’nün sağlık durumuna ilişkin hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA