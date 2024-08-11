Manisa'da Vahşet! 3 Yavru Kediyi Sopayla Vurarak Katletti
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi, elindeki sopayla 3 kedi yavrusunu defalarca vurarak katletti. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından, şüpheli M.Ş. gözaltına alındı.
Manisa’nın Salihli ilçesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yürek parçaladı.
Kurudere Caddesi’nde bir kişi elindeki sopayla 3 kedi yavrusuna defalarca vurdu.
Başlarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine sopayla darbe alan kedi yavruları öldü.
Bölgedeki bir vatandaşın çektiği görüntüler dehşeti ortaya çıkardı.
Yerel basında yer alan habere göre; görüntülerin ortaya çıkmasının ardından M.Ş. adlı bir kişi gözaltına alındı.
KEDİ KATİLİNE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMIŞTI
Salihli'deki vahşet görüntüleri, akıllara İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan tarafından işkenceyle katledilen Eros isimli kediyi getirdi.
Eros'un katledilmesine yönelik görüntüler, kamuoyunda büyük infial uyandırmış ve Keloğlan hakkında dava açılmıştı.
Küçükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Keloğlan'a iyi hal indirimi uygulanmış ve cezası 2 yıl 6 aya düşürülmüştü. Keloğlan, yargılanmasının ardından ise serbest bırakılmıştı.
KATLİAM YASASININ ARDINDAN ŞİDDET HABERLERİ ARTIYOR
Öte yandan 'Katliam Yasası'nın Meclis'ten geçmesinin ardından hayvanlara yönelik şiddet haberleri artarak devam ediyor.
8 Ağustos akşamı, Ankara'nın Altındağ ilçesinde poşetlerin içinde ve çukurlarda öldürülmüş 11 köpek bulunmuştu.
Yasanın Meclis'ten geçmesinin hemen ardından gündeme gelen Niğde'de ise köpeklerin öldürülerek toplu mezarlarla gömüldüğüne yönelik haberler infial yaratmıştı.