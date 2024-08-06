Niğde Belediyesi’nden Köpek Ölümlerine İlişkin Açıklama

AKP’li Niğde Belediye’sine bağlı barınakta köpeklerin öldürüldüğüne dair iddialara belediyeden yanıt geldi. Niğde Belediyesi’nden yapılan açıklamada, habere konu olan yerin hayvan mezarlığı olduğunu ve burada içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen, zoonoz etken taşıyan hayvanların olduğu belirtildi.

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Niğde Belediyesi’nden Köpek Ölümlerine İlişkin Açıklama

Niğde Belediyesi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Habere konu olan yerin Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun tahsis edilen hayvan mezarlığı olduğu" belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen, zoonoz etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır. Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur."

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Kaynak: AA

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