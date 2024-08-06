Acı Olay: Tarlada Uyuyan Çocuğun Üzerinden Kamyon Geçti! Feci Şekilde Can Verdi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki bir tarlada uyuyan 6 yaşındaki kız çocuğunun üzerinden geri geri giden kamyon geçti. Çocuk olay yerinde feci şekilde can verdi. Olay sonrası çocuğun yakınları tarafından tabanca ile vurulan kamyon sürücüsü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Acı Olay: Tarlada Uyuyan Çocuğun Üzerinden Kamyon Geçti! Feci Şekilde Can Verdi

Manisa’nın Salihli ilçesi Karayahşi Mahallesi’nde mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında ailesinin yanında bulunan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak, tarlanın bir kenarında uyudu. Şükrü Erdem (63) yönetimindeki kamyon, geri geri giderken uyuyan çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından minik Ayşenur’un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

ŞOFÖR TABANCA İLE VURULDU

Olay sonrası çocuğun yakınları da kamyon sürücüsü Şükrü Erdem’i tabanca ile vurup yaraladı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kamyon sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kamyon sürücüsü Şükrü Erdem’i vuran kişi ve kişilerin tespiti için çalışma başlatan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin C.K. (28) ve E.K. (34) olduğunu tespit etti. Şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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