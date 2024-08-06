Yandaş Medya Yasağı Deldi! Instagram Kullanmaya Devam Ettiler

BTK kararıyla 2 Ağustos'ta Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildi. Karara tepki yağarken yandaş medya bu kararı destekleyenler arasında yer aldı. Yandaş medya kararı hem desteleyip hem de deldi. Yandaş gazeteler erişim kısıtlaması getirilen Instagram’dan paylaşım yapmaya devam etti.

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Yandaş Medya Yasağı Deldi! Instagram Kullanmaya Devam Ettiler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi. İfade özgürlüğüne aykırı olan karara tepki yağarken destekleyenler de oldu. Instagram kullanıcıları erişim kısıtlamasını Sanal Özel Ağ yani VPN'e bağlanarak girmeye devam etti. Yandaş medya da erişim engelini desteklerden Instagram’dan VPN ile paylaşım yapmaya devam etti.

Albayrak Grubu'na bağlı yandaş Yeni Şafak, Instagram yasağını destekleyip üstüne bunu basılı gazetesinde manşet yaparken Instagram kullanmaya devam ediyor.

Yandaş Medya Yasağı Deldi! Instagram Kullanmaya Devam Ettiler - Resim : 1

Aynı olay Yandaş Akşam gazetesinde de görüldü. Akşam’da yasağı destekleyip Instagram kullanmaya devam edenlerden.

Yandaş Medya Yasağı Deldi! Instagram Kullanmaya Devam Ettiler - Resim : 2

Bir başka yandaş olan Türkiye Gazetesi de Instagram kullanmaya devam ediyor.

Yandaş Medya Yasağı Deldi! Instagram Kullanmaya Devam Ettiler - Resim : 3

ERDOĞAN DA PAYLAŞIM YAPIP SİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yasak getirilen platformdan paylaşım yapmıştı. Instagram hesabından ise 'Hayırlı Cumalar' mesajı paylaşan Erdoğan yayınlanan paylaşımı dakikalar sonra kaldırmıştı.

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