Erdoğan Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTK kararıyla erişim engeli getirilen Instagram'dan "Hayırlı Cumalar" paylaşımı yaptı. Erdoğan'ın mesajı kısa süre sonra kaldırıldı.

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Erdoğan Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bugün sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi. İfade özgürlüğüne aykırı olan karara tepki yağarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram hesabından ise 'Hayırlı Cumalar' mesajı geldi.

Erdoğan'ın yasak getirilen platformdan yayınlanan paylaşımı dakikalar sonra kaldırıldı.

Erdoğan Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yapıp Sildi - Resim : 1

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