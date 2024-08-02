CHP'de Tüzük Değişikliği İçin Geri Sayım Başladı: Masada Hangi Başlıklar Öne Çıkıyor?

CHP'de eylül ayında yapılacak tüzük kurultayına yönelik mesai devam ediyor. CHP kurmayları, tüzük kurultayı süreci kapsamında gelen önerilere ilişkin bilgi verdi.

ADAY BELİRLEME SÜRECİ

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; hem milletvekilliği hem de belediye başkanlığı için katılımcı bir aday belirleme süreci yürütmek istediklerini söyleyen partililer, “Aslında mevcut tüzüğümüz zaten bunu engellemiyor. Ama biz aday belirleme sürecinin olabildiğince demokratik olmasını kalıcılaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜYE SAYISI ARTIRIMI

Sorunsuz bir önseçim için bazı kuralların getirilmesi gerektiğini söyleyen kurmaylar şu değerlendirmeleri yaptı:

“Önseçimin yapılmasını istiyoruz. Ancak önceki dönemlerden gördüğümüz, kuralsız önseçim sorunlar yaratıyor. Bu nedenle bize gelen öneriler var. Mesela önseçim öncesi üye yığılması yapılmasına karşı, belli bir yılın üzerindeki üyelerin önseçimde oy hakkı olması. Ya da örneğin bazı yerlerde hemşerisi diye önseçimde oy veriyor ama o bölgeyi temsil etmeyen bir aday önseçimden çıkmış oluyor. Bazı yerlerde belediye başkanlarının üyelere etkisi olabiliyor. Bu gibi sorunlara karşı neler yapılabilir, nasıl kurallar konabilir bunu değerlendireceğiz.”

Parti meclisi (PM) üye sayısının artırılmasıyla ilgili öneriler aldıklarını da aktaran kurmaylar, “200 üye olsun diyen bile var ancak parti meclisi üye sayısını artırmaya yönelik çok yoğun bir istek yok” bilgisini paylaştı.

BAŞKANLAR İÇİN DÖNEM KURALI

Bunun yanı sıra belediye başkanları ve milletvekilleri için dönem kuralı da istendiğini aktaran partililer, “Üç dönem seçilmelerine yönelik öneriler var. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Tüm öneriler noktaya geldi. Bunu haftaya pazartesi il başkanlarıyla, sonra çarşamba günü parti meclisiyle konuşacağız. Oradan da tüzük komisyonuna vereceğiz. Buradan çıkan çalışmanın sonucu tüzük kurultayına gelecek” ifadelerini kullandı.