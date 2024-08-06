Tokat'ta Acı Olay! Ağaçtan Düşen Genç, Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde armut ağacından düşen 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ta Acı Olay! Ağaçtan Düşen Genç, Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde armut ağacından düşen 24 yaşındaki genç, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Niksar'a bağlı Eryaba köyünde meydana gelen olayda Taşkın Atakır (24) armut toplamak için çıktığı ağaçta, üzerine bastığı dalın kırılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Vücuduna saplanan ağaç kazıkla ağır yaralanan Atakır, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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