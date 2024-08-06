Serinlemek İstemişlerdi: Gölete Giren Baba ve Kızı Boğuldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için gölete giren baba ve kızından acı haber geldi. Arama kurtarma ekipleri baba ve kızının cansız bedenine ulaştı.

Serinlemek İstemişlerdi: Gölete Giren Baba ve Kızı Boğuldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Balıkalan Mahallesi yakınlarında Hamit Çelik (38) ve kızı Gönül Çelik (15) serinlemek için gölete girdi. Baba ve kızı bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Adana ve Adıyaman'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu baba ve kızının cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Kaynak: AA

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