Edirne'de Orman Yangını: 4 Köy Etkilendi

Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı. 4 köyün etkilendiği yangında alevler kontrol altına alındı.

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Edirne'de Orman Yangını: 4 Köy Etkilendi

Edirne'de tarım arazilerinin, ormanların ve meraların alevlere teslim olduğu yangın dört köyü etkiledi.

Edirne'nin Orhaniye Köyünde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormana, tarım arazilerine ve meralara sıçrayan alevler, dört köyün sınırında etkili oldu.

Orhaniye köyünde başlayan yangın Karakasım, Elçili ve Azatlı köylerinin sınırlarında da etkili oldu.
Alevlerin göğe yükseldiği yangında dört köyde yer alan çok sayıda tarım arazisi, orman ve meralık alanlar zarar gördü.

Köy halkı traktörlerle bağladıkları pulluklarla tarlalarda şerit yol açıp alevlerin yayılmasını önledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında köy merkezlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, dört köyü etkisi altına alan yangında yaklaşık 10 bin dönüm alanın zarar gördüğü öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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