Manisa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu, 7 Şüpheli Gözaltında

Manisa'nın Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

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Manisa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu, 7 Şüpheli Gözaltında

Manisa'nın Akhisar ve Yunusemre ilçelerinde, jandarma komutanlıkları ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 16 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 35 mermi, 15 kılıç, 4 muşta, 8 bıçak, 7 kama, 5 balta, 11 hançer, 5 çakı ile 2 kasatura ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.



Kaynak: AA

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