Manisa’da Bir Ayda 241 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve bulunduran şahısların deşifresine yönelik Temmuz ayında yapılan operasyonlarda çalışmalarda bin 824 şahıs yakalandı ve 241 şüpheli tutuklandı.

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Manisa’da Bir Ayda 241 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akhisar, Salihli, Soma ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliklerinin, 01 - 31 Temmuz tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve bulunduran şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda bin 824 şüpheli şahıs yakalanırken, 241 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranması olan 80 şüphelinin de yakalandığı çalışmalarda; 14 bin 76 adet sentetik ecza, 198 adet ecstasy hap, 170 gram esrar maddesi, 822 gram metamfetamin, 873 gram sentetik kannabinoid, 54 kök Hint keneviri bitkisi, 8 gram kokain, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 59 adet fişek, 4 adet hassas terazi, 44 bin 685 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

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Öte yandan, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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