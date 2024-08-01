Ekipler Alarma Geçti! Asfalt Çalışmasında Doğal Gaz Boru Hattında Sızıntı

Isparta'da iş makinesi ile yapılan asfalt çalışmaları esnasında doğal gaz boru hattında meydana gelen sızma ekipleri harekete geçirdi. Olayda kimse yaralanmazken doğal gaz şirketi ekipleri vanaları kapatarak çevreye yayılan gaz sızıntısını önledi.

Ekipler Alarma Geçti! Asfalt Çalışmasında Doğal Gaz Boru Hattında Sızıntı

Isparta'nın Karaağaç Mahallesi Firdevs Caddesi üzerinde saat 16.10 sıralarında meydana gelen olayda, asfalt çalışması gerçekleştiren ekiplere doğal gaz boru hattının yerinin yanlış gösterilmesi sonucu çalışma esnasında doğalgaz boru hattına sızma meydana geldi.

Ekipler Alarma Geçti! Asfalt Çalışmasında Doğal Gaz Boru Hattında Sızıntı - Resim : 1Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine doğal gaz ve muhtemel bir olumsuzluğa karşı itfaiye polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cadde trafiğe kapatıldı.

Ekipler Alarma Geçti! Asfalt Çalışmasında Doğal Gaz Boru Hattında Sızıntı - Resim : 2

VANALAR KAPATILARAK SIZMA ÖNLENDİ

İş makinesinin çalışma yaptığı esnada doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu olay yerine sevk edilen TOROSGAZ ekipleri tarafından doğal gaz vanası kapatılarak gaz sızıntısı önlendi. Doğal gaz boru hattındaki gazın tamamen tahliye edilmesinin ardından onarım çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

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Kaynak: İHA

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Isparta Doğalgaz
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