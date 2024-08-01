12 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu! Yakalanarak Cezaevine Teslim Edildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, iki farklı hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan A.R.A. ve F.B., alkollü araç kullanmaktan adli para cezası bulunan Z.D., cinsel saldırı suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.K., yaralama ve mala zarar verme suçundan aranan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA