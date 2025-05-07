Manisa Salihli’de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde KOM ekiplerinin bir iş yeri ve depoya düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabancalar, kuru sıkıdan çevrilmeye hazır silahlar ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Manisa Salihli’de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Salihli’de bir iş yeri ve depoda yapılan aramalarda, 36 yaşındaki A.A.’ya ait olduğu belirlenen çok sayıda ruhsatsız silah ve malzeme ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Operasyonda, 2 adet 9x19 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7x65 mm ruhsatsız tabanca, 10 adet kuru sıkıdan çevrilmeye hazır 9x19 mm tabanca, 2 adet tabanca gövdesi, 1 adet torna makinesi, 1 adet mengene, 1 adet tornavida uç seti, 3 adet demir testeresi ve 99 adet muhtelif tabanca parçası bulundu. Gözaltına alınan A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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