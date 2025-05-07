Yalova’da Çöp Evde Yangın Faciası: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Poyraz Caddesi’nde bulunan Metaş 1 Apartmanı’nın 3. katındaki dairede gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, çöp eve dönüşen dairede müdahalede zorlanırken, evde mahsur kalan Hande Savaştan’ı (53) kurtarmak için elektrik tellerinin engel olması nedeniyle atlama yatağı açtı. Pencereden atlama yatağına düşen Savaştan, Çınarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, salonda Hande Savaştan’ın eşi Ali Savaştan’ı (73) cansız halde buldu. Banyoda ise çiftin oğulları Cengizhan Savaştan (26) ağır yaralı olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç, durumunun ağırlaşması üzerine Bursa’ya sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA