Erzurum'da Camiye Gitti, Dönmedi... 24 Saattir Kayıp

Erzurum’un Palandöken ilçesi Karayolları semtinde yaşayan 85 yaşındaki Lütfü Nalkıran, dün ikindi namazını kılmak için evinden çıkarak camiye gitti. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Nalkıran, namaz sonrası evine dönmeyince ailesi endişelenerek Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ilanı verdi.

Nalkıran’dan ikindi namazı saatinden beri haber alınamazken, aile bireyleri büyük tedirginlik yaşıyor. Yaşlı adamın bulunması için polis ve çevredeki vatandaşlarla arama seferberliği başlatıldı. Ailesi, Lütfü Nalkıran’ı görenlerin en yakın polis merkezine ya da yetkililere haber vermesini rica etti.

Kaynak: İHA