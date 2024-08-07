Husumet Kavgası Kanlı Bitti! 1 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Beylerdersi Göleti mevkiinde saat 21.15 sıralarında edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan T.U. ve Y.B. gölet kenarında karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Y.B., tabanca ile T.U.'yu vurdu. Yaralı şahıs özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 2 adet boş kovan buldu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA