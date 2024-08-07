Dorsesinden Ayrıldı Refüje Devrildi! TIR Sürücüsü Yaralandı
İstanbul-İzmir Otoyolu arasında seyir halindeki TIR Bursa geçişinde refüje devrildi. Ters dönen TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Selami Tekdur (60) idaresindeki TIR, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Serbest Bölge yakınlarında kontrolden çıktı.
Dorsesinden ayrılan tırın çeker kısmı refüje devrilerek ters döndü. Hafif yaralanan sürücü Tekdur, diğer sürücülerin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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