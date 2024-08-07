Dorsesinden Ayrıldı Refüje Devrildi! TIR Sürücüsü Yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu arasında seyir halindeki TIR Bursa geçişinde refüje devrildi. Ters dönen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

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Dorsesinden Ayrıldı Refüje Devrildi! TIR Sürücüsü Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Selami Tekdur (60) idaresindeki TIR, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Serbest Bölge yakınlarında kontrolden çıktı.

Dorsesinden Ayrıldı Refüje Devrildi! TIR Sürücüsü Yaralandı - Resim : 1

Dorsesinden ayrılan tırın çeker kısmı refüje devrilerek ters döndü. Hafif yaralanan sürücü Tekdur, diğer sürücülerin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle otoyoldaki ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

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