Tokat'ta Yangın: Tek Katlı Ahşap Ev Kül Oldu

Tokat'ta tek katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran alevler, ahşap evi kül etti. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Tokat'ta Yangın: Tek Katlı Ahşap Ev Kül Oldu

TOKAT’ta tek katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Güryıldız Beldesinde tek katlı evde çıktı. Hacı Yusuf Alpak'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Tokat Belediyesi ve Güryıldız Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kimsenin olmadığı evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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