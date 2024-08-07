İzmir'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı 3'ü çocuk 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

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İzmir'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 3'ü çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında sahil güvenlik helikopteri tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 3'ü çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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