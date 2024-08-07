Kedi Otomobilin Kaputuna Sıkıştı: İmdadına İtfaiye Yetişti
Erzincan’da aracın motor kısmında kedi sıkıştı. Kediyi gören vatandaşların itfaiyeyi çağırdı. Sıkışan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Erzincan merkez Şehit Cengiz Topel Mahallesi TOKİ konutlarında bir aracın kaput kısmına kedi sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar bir süre uğraştıktan sonra kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı.