Otomobilin Motoruna Girdi! Yavru Kediyi İtfaiyeler Kurtardı
Isparta'da otomobilin motor kısmına yavru kedi girdi. Aracı çalıştırdıktan sonra durumu fark giren otomobil sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. Yavru kediyi itfaiye ekipleri dakikalarca uğraşarak çıkardı.
Isparta'nın merkeze bağlı Çünür Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobilin motor kısmına kedi girdi.
Aracı çalıştırdıktan sonra kediyi fark eden otomobil sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dakikalarca süren çalışmaları sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarılarak annesinin yanına bırakıldı.
Kaynak: İHA