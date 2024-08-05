Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı

Batman kent merkezinde iki grup arasında henüz bilenmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken olayda 1 kişi yaralandı.

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Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı

Batman’ın Gap Mahallesi kafeler caddesinde edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan şekilde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Batman Kavga Silah
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