Balıkesir’de Terör Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleri ile ilişkili kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında 3 terör örgütü üyesi yakalandı.

Balıkesir’de Terör Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Balıkesir’de yapılan çalışmalarda Edremit ilçesi Kocaseyit Havalimanında PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ve Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesinde PKK-KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan ve Edremit ilçesi Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı. Yakalanan 3 kişi hakkında adli tahkikat başladı.

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Kaynak: İHA

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Balıkesir Edremit Terörle Mücadele
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