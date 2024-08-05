TIR İle Otomobil Çarpıştı! Faciadan Dönüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Azerbaycan plakalı TIR ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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TIR İle Otomobil Çarpıştı! Faciadan Dönüldü

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Mimar Sinan Köprüsü mevkisinde meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 41 R 3013 plakalı otomobil, V.A. hakimiyetindeki 99 GE 580 Azerbaycan plakalı TIRla çarpıştı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ve otomobildeki yolcular tedbir amacıyla olay yerinde muayene edildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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