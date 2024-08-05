Tekirdağ'da Fırtına Alarmı: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen fırtına ve dolu yağışı, ilçede hasara yol açtı.

Şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle bazı evlerin ve bir fabrikanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri araçlara da zarar gördü.

Yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA