Tekirdağ'da Fırtına Alarmı: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve fırtınada bazı evlerin ve bir fabrikanın çatısı uçarken, ağaçlar devrildi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ'da Fırtına Alarmı: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen fırtına ve dolu yağışı, ilçede hasara yol açtı.

Tekirdağ'da Fırtına Alarmı: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi - Resim : 1

Şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle bazı evlerin ve bir fabrikanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri araçlara da zarar gördü.

Tekirdağ'da Fırtına Alarmı: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi - Resim : 2

Yetkililer, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ'da Fırtına Alarmı: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi - Resim : 3

Kaynak: İHA

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