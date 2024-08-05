Yavru Yaban Keçileri Görenleri Gülümsetti

Tunceli'de nesli koruma altındaki yaban keçileri yavrularıyla beslenirken görüntülendi. Ekosistemin önemli bir parçası olan yaban keçileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla kaçak avcılığa karşı korunuyor.

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Yavru Yaban Keçileri Görenleri Gülümsetti

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri ve yavruları, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ormanlık alanlarda beslenirken görüntülendi.

El değmemiş doğasıyla dikkati çeken kent, akarsu kaynakları, bitki çeşitliliği ve dağlarıyla birçok yaban hayvanına yaşam alanı sağlıyor. Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Munzur Vadisi Milli Parkı da nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçilerine ev sahipliği yapıyor.

Yaz aylarında milli parkın belirli noktalarını mesken tutan keçilerin, yaklaşık 1 ay önce başlayan yavrulama dönemiyle de popülasyonlarında artış yaşandı. Yavrularıyla milli parktaki kayalıklarda gezinen yaban keçileri, belirli aralıklarla meşe ağaçları ve bitkilerle besleniyor. Sıcaktan korunmak için de serin alanları tercih eden yaban keçileri, bazı zamanlarda Tunceli-Ovacık kara yoluna inip Munzur Çayı'ndan su içiyor.

Ekosistemin önemli bir parçası olan keçiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla da kaçak avcılığa karşı korunuyor. Günübirlik turlarla milli parkta gelen çok sayıda ziyaretçi de yaban keçilerini fotoğraflamaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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