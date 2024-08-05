Aydın'da 70 Göçmen Yakalandı: 2 Gözaltı
Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında 19’u çocuk 70 göçmen ile birlikte 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alındı, göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. H
Harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, Sahil Güvenlik Gemisi ile İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 19’u çocuk 70 göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yakalanan düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kaynak: İHA
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