Aydın'da 70 Göçmen Yakalandı: 2 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. H

Harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, Sahil Güvenlik Gemisi ile İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisindeki 19’u çocuk 70 göçmeni ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yakalanan düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA