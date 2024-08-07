Minibüs Otomobile Arkadan Çarptı! 4 Yaralı

Yozgat’ta minibüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Minibüs Otomobile Arkadan Çarptı! 4 Yaralı

Yozgat-Ankara karayolu Başıbüyüklü köyü yakınlarında Ankara istikametinden gelen A.K. yönetimindeki minibüs, seyir halindeki S.E. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan sürücü ile 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, jandarma ve polis ekipleri geldi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dorsesinden Ayrıldı Refüje Devrildi! TIR Sürücüsü YaralandıDorsesinden Ayrıldı Refüje Devrildi! TIR Sürücüsü YaralandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası Yozgat
Son Güncelleme:
12 Ağustos Gecesi Gökyüzüne Dikkat! 'Ateş Topu' Yağmuru Geliyor 'Ateş Topu' Yağmuru Geliyor
Otobüste Basın Kartı Kavgası: Sistem Hata Verdi, Şoför Gazeteciyi Otobüsten İndirdi Otobüste Basın Kartı Kavgası
Dorsesinden Ayrıldı Refüje Devrildi! TIR Sürücüsü Yaralandı Dorsesinden Ayrılan TIR Refüje Devrildi!
O Mesleklere Sahip Erkeklerin Yatak Performansı: Bu İşte Çalışanlar Açık Ara Önde! O Mesleklere Sahip Erkeklerin Yatak Performansı: Bu İşte Çalışanlar Açık Ara Önde!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı
Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu Kadıköy'de Seçimleri Kaybetmişti: Komünist Başkan Fatih Maçoğlu'nun Yeni Mesleği Belli Oldu
İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor
Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem