Minibüs Otomobile Arkadan Çarptı! 4 Yaralı

Yozgat-Ankara karayolu Başıbüyüklü köyü yakınlarında Ankara istikametinden gelen A.K. yönetimindeki minibüs, seyir halindeki S.E. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan sürücü ile 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, jandarma ve polis ekipleri geldi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA