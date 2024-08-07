Kurt Ağıla Girdi: Koyunları Öldürdü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde bir kurt ağıla girerek 2 koyunu öldürdü. Kurdun ağıla girerek 2 koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kurt Ağıla Girdi: Koyunları Öldürdü

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Kestanepınar Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiren Azmi Aygın, köpeklerin uzun süre havlaması üzerine ağılı kontrol ettiğinde 10 koyundan 2'sinin öldüğünü gördü.

Ağıldaki güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen Aygın, koyunlara bir kurdun saldırdığını görünce şaşkınlık yaşadı. Aygın, yıllardır burada yaşadığını, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyledi. Görüntüde, ağıla giren kurdun kovaladığı koyunlardan 2'sine saldırdığı görülüyor.

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Kaynak: AA

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