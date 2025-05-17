Küçükçekmece’de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, O Anlar Kamerada

Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; 1 kişi yaralandı, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi’nde dün akşam saatlerinde gergin anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüphelilerden biri, karşı gruptan bir kişiyi bıçakla yaraladı.

Olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, grupların birbirine saldırdığı ve bir kişinin kavgayı ayırmaya çalıştığı net bir şekilde görülüyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, kavganın çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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