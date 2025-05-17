Bilecik’te Huzur ve Güven Operasyonu: 7 Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik’te polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen Huzur ve Güven Uygulaması’nda 5 bin 424 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs gözaltına alındı, 9 araç trafikten men edildi.

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Bilecik’te Huzur ve Güven Operasyonu: 7 Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik’te, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Dün gece il genelinde 352 personelin katılımıyla yürütülen “Huzur ve Güven Uygulaması”nda, 5 bin 424 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında, 13 yoklama kaçağı tespit edilirken, 112 iş yeri ve 48 metruk bina kontrol edildi. Trafik denetimlerinde ise 2 bin 682 araç incelendi; 9 araç trafikten men edildi, 1 hacizli/yakalamalı araç ele geçirildi ve 1 sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca, yasal süresi dolan 1 yabancı uyruklu şahıs Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Denetimlerde, 1 şahıs uyuşturucu madde bulundurmak suçundan, 1 şahıs ise banka ve kredi kartı dolandırıcılığı suçundan işlem gördü. Hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs da yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yetkililer, Bilecik’in huzur kenti kimliğini korumak için bu tür uygulamaların düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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