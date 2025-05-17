İzmir’de Zehir Tacirine Çöp Kovalı Baskın: 46 Bin 260 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Karabağlar’da polis, zehir taciri Z.B.’yi takibe aldı; B.B.’nin evine düzenlenen operasyonda çöp kovasına gizlenmiş 46 bin 260 sentetik ecza maddesi bulundu.

İzmir’de Zehir Tacirine Çöp Kovalı Baskın: 46 Bin 260 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretini engellemek için yoğun bir mesai harcıyor. Bu kapsamda, Z.B. (34) adlı şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan polis, harekete geçti.

Z.B.’yi sıkı bir takibe alan ekipler, şüphelinin B.B. (40) adlı bir kadının evini uyuşturucu ticareti için kullandığı bilgisini edindi. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatla, B.B.’nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, çöp kovasının içine ustalıkla gizlenmiş 46 bin 260 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyon sırasında B.B. gözaltına alınırken, firari durumdaki Z.B.’nin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Karabağlar polisi, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla operasyonlarına devam edeceğini duyurdu.

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Kaynak: İHA

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