Kötü Kokular Harekete Geçirdi, Evden 10 Kamyon Çöp Çıktı

Altınordu Belediyesi ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine bir evden çöp çıkarmaya gitti. Ekipler, evden tam 10 kamyonet çöp çıkardı.

Kötü Kokular Harekete Geçirdi, Evden 10 Kamyon Çöp Çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinin Şarkiye Mahallesi’nde ileri yaştaki bir vatandaş, atık ve çöp toplama hastalığı sebebiyle, yalnız yaşadığı evini evini çöple doldurdu. Vatandaşın durumundan endişe eden komşuları, Altınordu Belediyesi’nden yardım talep etti.

Vatandaşın evine giden Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin tüm odalarının çöp yığınlarıyla dolu olduğunu tespit ederek, hızlı bir şekilde temizlik çalışması başlattı. İki gün süren çalışmalar sonucunda evden yaklaşık 10 kamyonet çöp çıkarıldı. Toplanan atıklar belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek imha edildi.

Kötü Kokular Harekete Geçirdi, Evden 10 Kamyon Çöp Çıktı - Resim : 1

'DUYARLI OLALIM, MERCİLERE BİLDİRELİM'

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, konuya ilişkin olarak, “Bu tür durumların önüne geçmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Özellikle yalnız yaşayan vatandaşlarımıza karşı daha duyarlı olmalı, onları yalnız bırakmamalı ve ihtiyaç halinde gerekli mercilere bildirmeliyiz. Belediye olarak çevremizi ve halk sağlığını korumak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temiz ve yaşanabilir bir şehir için temizlik hizmetlerimizi daha da güçlendirecek, benzer olayların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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