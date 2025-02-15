Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu, 5 Gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında Burhaniye ve Gönen ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında bir araçta ve bir ikamette yapılan aramalarda, 323 adet sentetik hap, 212 gram metamfetamin, 7 ecstasy hap, 5 gram kokain, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 tabanca, 2 av tüfeği, 37 tabanca fişeği, 4 şarjör, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği belirlenen 13 bin 620 TL ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA