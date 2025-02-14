Trafikte 'Yol Verme' Kavgası: 1 Yaralı

Zonguldak'ta kimliği belirlenemeyen bir sürücü, trafikte yol verme nedeniyle Mustafa H ile tartıştı. Sürücü, kavgaya dönen olayda Mustafa H'yi darp ederek yaraladı.

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Trafikte 'Yol Verme' Kavgası: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Gazipaşa Caddesi'nde bugün bir kavga meydana geldi. Mustafa H. ile kimliği belirsiz başka bir sürücü, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Mustafa H. aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada kavgaya karışan diğer sürücü olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Mustafa H.'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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