Mutfaktaki Çöp Kutusu Artık Rahatsız Etmeyecek! Bütün Çöp Kokusunu Silip Götürüyor

ÇÖP KUTUSU KOKUSU İÇİN DİĞER YÖNTEMLER

Evinizde kötü kokuları önlemek ve çöp kutusunu daha uzun süre ferah tutmak için şu yöntemleri de deneyebilirsiniz:

Narenciye Kabuğu: Limon veya portakal kabuklarını çöp kutusunun içine ya da torbanın altına yerleştirerek doğal bir ferahlık sağlayabilirsiniz.

Aktif Kömür: Koku emici özelliği sayesinde çöp kutusunun dibine küçük bir parça aktif kömür koyarak kötü kokuların önüne geçebilirsiniz. Yaklaşık iki haftada bir değiştirmek yeterlidir.

Beyaz Sirke: Çöp kutusunun içini su ve beyaz sirke karışımıyla temizlemek, bakteri oluşumunu önler ve kötü kokuların kaynağını ortadan kaldırır.

Kurutulmuş Çay Poşetleri: Kullanılmış çay poşetlerini kuruttuktan sonra çöp kutusunun içine yerleştirin. Böylece hem nemi emer hem de hoş bir koku sağlar.