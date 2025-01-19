Konya'da 2 TIR Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesi Yazıçayır Kavşağı yakınında, sabah 08.30 sıralarında Ankara'dan Aksaray yönüne seyir halinde olan R.A. idaresindeki TIR, yine aynı istikamete seyir halinde olan M.Ü.'nün kullandığı başka bir TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.Ü.'ye sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA