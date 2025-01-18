Ankara'da Feci Kaza, Çöp Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Ankara’nın Sincan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken çöp kamyonunun altında kalan Selami U. (40), hayatını kaybetti. Kamyonun şoförü ise gözaltına alındı.
Kaza, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi, Orta Caddesi'nde yaşandı.
Belediyeye ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan olan Selami U.'ya çarptı. Selami U. kamyonun altında kalırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerce yapılan kontrolde Selami U.'nun yaşamını yitirdiği tespit edilirken, kamyon şoförü ise gözaltına alındı.
Kaynak: DHA