Ankara'da Feci Kaza, Çöp Kamyonun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi, Orta Caddesi'nde yaşandı.

Belediyeye ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan olan Selami U.'ya çarptı. Selami U. kamyonun altında kalırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerce yapılan kontrolde Selami U.'nun yaşamını yitirdiği tespit edilirken, kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA