Kocaeli Başiskele’de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Başiskele’de inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Çatta hasar oluştu, inceleme başlatıldı.

Kocaeli Başiskele’de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Akıncılar Sokak’ta, 23 Temmuz 2025’te inşaat halindeki 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İzolasyon çalışması sırasında başlayan yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, binanın çatısında hasara yol açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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