Adana’da Park Halindeki İki Araç Alev Aldı

Adana’nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde park halindeki iki araçta çıkan yangınlar, bir aracın patlamasıyla paniğe yol açtı. Yangınların aşırı sıcaklardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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Adana’da Park Halindeki İki Araç Alev Aldı
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Adana’da 23 Temmuz 2025’te, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı’nda park halindeki bir kamyonet aniden alev aldı. Kısa sürede aracı saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kamyonette büyük hasar oluştu. Aynı gün Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde park halindeki bir hafif ticari araçta da yangın çıktı.

Yangın sırasında araçta meydana gelen patlama, çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülse de araç kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, her iki yangının da aşırı sıcaklar nedeniyle motor kısmından çıktığını değerlendiriyor. Olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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