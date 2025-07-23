Samsun Vezirköprü’de Baraj Gölünde Boğulan İki Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Kılıçgüney Barajı’nda, 22 Temmuz 2025’te trajik bir olay yaşandı. Arıca Mahallesi’nde yaşayan İsmail Özdemir (19) ve Emirhan Gülünay (18), sıcak havadan bunalıp serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra suda kayboldukları fark edilen gençler için çevredekiler hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine itfaiye, dalgıç, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu iki arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı. İsmail Özdemir ve Emirhan Gülünay, 23 Temmuz 2025 günü saat 10.30’da Arıca Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Arıca Aile Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, acılı aileler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA