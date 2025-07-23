Samsun Vezirköprü’de Baraj Gölünde Boğulan İki Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vezirköprü’de serinlemek için Kılıçgüney Barajı’na giren İsmail Özdemir (19) ve Emirhan Gülünay (18) boğularak hayatını kaybetti. Gençler, Arıca’da toprağa verildi.

Samsun Vezirköprü’de Baraj Gölünde Boğulan İki Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Kılıçgüney Barajı’nda, 22 Temmuz 2025’te trajik bir olay yaşandı. Arıca Mahallesi’nde yaşayan İsmail Özdemir (19) ve Emirhan Gülünay (18), sıcak havadan bunalıp serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre sonra suda kayboldukları fark edilen gençler için çevredekiler hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine itfaiye, dalgıç, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu iki arkadaşın cansız bedenine ulaşıldı. İsmail Özdemir ve Emirhan Gülünay, 23 Temmuz 2025 günü saat 10.30’da Arıca Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Arıca Aile Mezarlığı’nda defnedildi. Cenazeye Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, acılı aileler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Antalya-Bucak Yolunda Feci Kaza: Otomobil Alev Aldı, 2 YaralıAntalya-Bucak Yolunda Feci Kaza: Otomobil Alev Aldı, 2 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun
6 Saatten Az Uyuduğunuzda Vücudunuza Ne Olur? Bilim Açıkladı 6 Saatten Az Uyuduğunuzda Vücudunuza Ne Olur? Bilim Açıkladı
Antalya-Bucak Yolunda Feci Kaza: Otomobil Alev Aldı, 2 Yaralı Antalya-Bucak Yolunda Feci Kaza: Otomobil Alev Aldı, 2 Yaralı
Sık Sık Strese Giren Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Sık Sık Strese Giren Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Sivas’ta Husumetliler Arasında Çatışma: 1 Ölü Sivas’ta Husumetliler Arasında Çatışma: 1 Ölü
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu: TÜİK Maaş Rekortmeni İşi Açıkladı Türkiye'de En Çok Parayı Kazanan Meslek Belli Oldu
Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi! Evlerini Satıp Kaçmaya Çalışıyorlar Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi
Bakanlık Harekete Geçti! Alışverişte Yeni Dönem: 10 Gün Kuralı Geliyor Alışverişte 10 Gün Kuralı Geliyor
Adli Tıp'tan Çalık İçin Yeni Karar: İkinci Kez Kemik İliği Örneği Alınacak Adli Tıp'tan Çalık İçin Yeni Karar
İddialar Kafaları Karıştırmıştı! PKK Lideri Öcalan, Demirtaş'ın Tahliyesi İçin 'Ona Zaman Var' Dedi mi? DEM Partili Kaynaklar Yanıtladı Demirtaş'ın Tahliyesi İçin 'Ona Zaman Var' Dedi mi? DEM Partili Kaynaklar Yanıtladı